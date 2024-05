Equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras goleiam União Suzano pelo Campeonato Paulista

Na manhã deste sábado, os times sub-15 e sub-17 do Palmeiras superaram o União Suzano, no Estádio Francisco Marques Figueira, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Ambas as categorias venceram por 6 a 0.

Os gols dos mais novos foram marcados por Eduardo, Luidi, Ícaro (duas vezes), Thauan e João França. Enquanto Bernardo (duas vezes), Lucas Gabriel (duas vezes), Fred e Italo balançaram as redes para os mais experientes.

Com o resultado, a equipe sub-15 ocupa a liderança da competição, com 15 pontos, e mantém os 100% de aproveitamento. São cinco vitórias, com 34 gols marcados e apenas dois sofridos.