Santos coloca pressão em Claus para decisão do Paulista: 'Que seja justo'

"A Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol esclareceu no Conselho Técnico que a escalação do árbitro Raphael Claus é pelo ranqueamento da entidade, que todos os árbitros se concentrarão para se prepararem adequadamente para atuarem no próximo domingo", diz o comunicado.

Na primeira fase do Campeonato Paulista, Rafael Claus apitou os jogos do Palmeiras contra Santos e Corinthians e também dirigiu o confronto do time praiano com a Portuguesa. Ele trabalhou em um dos jogos pelas finais do Estadual nas últimas três temporadas.

"Foram os clubes que mais pontuaram na classificação geral do campeonato, demonstraram as suas qualidades durante a competição, chegam na decisão por mérito e justiça, não precisam de nenhuma interferência ou benefícios de árbitros para alcançarem os seus objetivos, que vença o melhor", disse o Santos, sobre os finalistas.

Leia o comunicado do Santos na íntegra:

O Santos está acompanhando a repercussão de muitas publicações nas redes sociais de torcedores sobre a arbitragem na segunda partida da final do Campeonato Paulista 2024.