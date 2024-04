Santos marca treino aberto para a torcida às vésperas da final do Paulistão

TREINO ABERTO NO ALÇAPÃO! ??

O último apoio antes da grande final do #PaulistãoSicredi2024 será no sábado, às 16h30, na Vila Belmiro, com o treino aberto para a nação santista! A entrada no estádio será permitida a partir das 14h30. Partiu! pic.twitter.com/XY6uTwvYIw

? Santos FC (@SantosFC) April 4, 2024

O objetivo é aproximar a torcida ao clube, atletas, comissão técnica e diretoria. Além disso, a ideia é dar um gás a mais para o elenco antes da decisão do Estadual.

O jogo contra o Palmeiras está marcado para este domingo, às 18 horas, no Allianz Parque. O Santos venceu a ida por 1 a 0 e precisa de apenas um empate para se consagrar campeão.