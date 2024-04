Com 'fome de bola', Gil encanta o Santos e se torna líder sem braçadeira

Aos 36 anos, Gil precisou de pouco tempo para conquistar os torcedores do Santos. O zagueiro chegou sob certa desconfiança após ser dispensado no Corinthians, mas vem mostrando que o seu ex-clube cometeu um erro ao deixá-lo sair de graça.

O defensor, além de exibições de gala dentro de campo, está sendo uma peça de suma importância nos bastidores. Ele se enturmou muito bem como os novos companheiros de clube e está agradando a todos.

Com larga experiência, Gil está ajudando o Peixe a se reerguer e é um dos grandes líderes do atual elenco. Assim, ele se tornou uma espécie de capitão sem a faixa, que costuma ficar com Diego Pituca, Rincón ou João Paulo.