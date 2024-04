Abel fala em "sensação positiva" após empate em estreia da Libertadores e elogia reservas do Palmeiras

O Palmeiras estreou na Copa Libertadores com um empate por 1 a 1 contra o San Lorenzo, no Estádio Nuevo Gasómetro, na Argentina. O técnico Abel Ferreira exaltou o resultado e diz que o Verdão saiu com "sensação positiva", apenas de não ter conseguido os três pontos.

"Era importante saírmos daqui com um bom resultado. Queríamos ganhar. No primeiro tempo, o adversário fez gol na bola parada, mas de resto conseguimos controlar. No segundo tempo a primeira grande oportunidade é nossa, do Rony. Depois, o Gómez cabeceou. Não podemos falhar nessas oportunidades. O nosso adversário também teve oportunidades de marcar. É sempre bom sair daqui com a sensação de que a equipe lutou, criou, jogou. É uma equipe que nunca desiste, procuram o melhor resultado até o fim. Queríamos começar com uma vitória, mas não foi possível. Levamos daqui uma sensação positiva com uma equipe que não tem tanto o ritmo de jogo, mas é para isso que treino meus jogadores, para quando precisamos, dar uma boa resposta. Fica uma sensação positiva. Um ponto. Infelizmente não conseguimos mais, mas o San Lorenzo é uma equipe muito competitiva. Fizemos melhor que no ano passado. Iniciamos com um empate. Dar parabéns aos meus jogadores. É um orgulho muito grande de ser treinador deles. Só lhes peço que eles confiem neles próprios como eu confio neles. Estamos de parabéns pelo jogo que fizeram aqui", disse o treinador.

O Palmeiras começou perdendo o jogo. Romaña marcou de cabeça, no primeiro tempo e colocou o San Lorenzo em vantagem. O Alviverde respondeu em campo depois de algumas mudanças do treinador e empatou com gol de falta de Piquerez.