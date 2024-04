Veja como Carille quer evitar o que rivais sofreram no Allianz para segurar vantagem do Santos

O técnico Fábio Carille tem uma missão pela frente: segurar a vantagem do Santos contra o Palmeiras, na partida de volta da final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque, para conquistar o título estadual. Neste último domingo, o time venceu o rival por 1 a 0 no primeiro jogo, na Vila Belmiro, e saiu na frente.

No casa do Alviverde, o Peixe tentará evitar o que São Paulo e Água Santa sofreram nos últimos dois anos. Tanto em 2022 como em 2023, as equipes levaram a melhor sobre o Palmeiras no duelo de ida da decisão do Paulista, mas não suportaram a pressão na volta e viram o Verdão reverter a vantagem.

Em 2022, sob comando de Rogério Ceni, o São Paulo derrotou o Palmeiras por 3 a 1 no primeiro jogo da decisão. No entanto, o Tricolor viu o rival virar o confronto em poucos minutos e aplicar uma sonora goleada de 4 a 0 no segundo encontro.