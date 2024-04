Marcelo valoriza atuação do Fluminense contra Alianza Lima e prega calma para sequência da Libertadores

O Fluminense empatou com o Alianza Lima, nesta quarta-feira, em Lima, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo A da Libertadores. O Tricolor carioca iniciou a defesa do título da competição.

O Alianza abriu o placar no primeiro tempo, com Serna. O Fluminense chegou ao empate na etapa final, com Marquinhos. Após o empate fora de casa, o lateral esquerdo Marcelo destacou a dificuldade da partida.

"Uma partida muito difícil. Um campo muito difícil. Controlamos a partida desde o início. Eles se aproveitaram dos contra-ataques e fizeram o gol. Conseguimos o empate. Tentamos sempre jogar, criar espaços", afirmou o jogador.