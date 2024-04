Técnico do Real Madrid, Ancelotti elogia postura de Bellingham em retorno após suspensão

O técnico Carlo Ancelotti elogiou a postura de Jude Bellingham, do Real Madrid, no retorno do meio-campista ao Campeonato Espanhol, após dois jogos de suspensão. O inglês havia sido expulso contra o Valencia, no começo de março, por conta de duras reclamações contra a arbitragem.

"Não sei o que ele pensa (dos árbitros de LaLiga), mas aprendeu muito bem o que tem que fazer: se calar", disse o comandante neste domingo, após a vitória do clube merengue por 2 a 0 sobre Athletic Bilbao, no Santiago Bernabéu.