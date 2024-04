Pai de Neymar confirma desejo do filho e vê retorno ao Santos como 'inevitável'

Neymar atualmente está na fase final da recuperação de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo. A expectativa, segundo o pai do atacante, é que ele volte a jogar entre agosto e setembro de 2024.

"A gente não pode pular etapas, é uma lesão complexa. Ele precisa biologicamente estar 100% curado. Não podemos antecipar isso, então é esperar o tempo. Nós achamos que agosto ou setembro é a data ideal para ele voltar a campo", afirmou.

O Santos já trabalha nos bastidores pelo retorno de Neymar à Vila Belmiro. A diretoria do time tem se reaproximado do jogador e de seus familiares nos últimos anos e tenta seduzi-lo com um projeto para os próximos anos.

Por causa disso, Neymar topou ir ao estádio pela terceira vez em menos de um ano. Ele também viu o empate por 0 a 0 com o Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, no ano passado, e a vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, no início de fevereiro deste ano.

A visita de Neymar ontem foi rápida. Ele chegou ao estádio pouco depois do ônibus que levava o grupo e se dirigiu ao vestiário. O jogador cumprimentou todos do elenco e ficou esperando na sala de imprensa da Vila. Cerca de dez minutos antes da bola rolar, ele levou o troféu do Paulista até o centro do campo, onde estavam os ídolos Pepe e Clodoaldo.

Ovacionado, o craque ouviu pedidos de retorno da torcida e acompanhou a partida do camarote da Blaze. O contrato dele com o Al-Hilal vai até o fim da temporada 2024/25.