Pilar do Santos, Pituca elogia trabalho de Carille e mira primeiro título pelo clube

Primeiro reforço do Santos para a temporada, o volante Diego Pituca está motivado em busca de primeiro título com a camisa alvinegra. Nesta sexta-feira, em coletiva na sede da FPF (Federação Paulista de São Paulo), ele lembrou seu passado e falou da emoção de disputar a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

"Comecei muito pequeno, meus pais trocavam o de comer para me dar uma chuteira. Hoje, estar aqui representando o Santos é motivo de muita alegria, não só para mim, mas para meus familiares. Todos sabem do que carinho que eu tenho pelo Santos, estar aqui em uma final é um alegria enorme. E espero conseguir meu primeiro título pelo Santos, agora é lembrar do que passei lá atrás para colocar dentro de campo", disse o jogador.

Os técnicos e capitães dos finalistas, Palmeiras e Santos, deram entrevista na sede da FPF , na Vila Belmiro. Já a segunda partida da final acontece no domingo que vem (7 de abril), também às 18h, no Allianz Parque. Em caso de empate no placar agregado, o título será definido nos pênaltis.