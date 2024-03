Dono do Inter Miami, Beckham posta foto com Neymar e brinca: "Apenas para jantar"

Os rumores sobre uma possível ida de Neymar para o Inter Miami para se juntar aos amigos Lionel Messi e Luis Suárez cresceram com uma publicação feita pelo ex-jogador David Beckham, um dos donos do clube norte-americano nesta sexta-feira. Posando para uma foto ao lado do astro brasileiro e de sua esposa, Victoria Beckham, ex-atleta inglês brincou com a situação.

"Bem-vindo a Miami, meu amigo (apenas para jantar)", escreveu Beckham em seu Instagram. O proprietário ainda marcou o perfil oficial do clube da MLS na postagem.

Caso acertasse com o Inter Miami, Neymar se reencontraria também com Sergio Busquets e Jordi Alba, ex-companheiros da época de Barcelona.