Dívida por Cueva irá comprometer orçamento e pode atrapalhar planos do Santos para a Série B

"Não vamos ceder o Joaquim. As únicas opções que nós demos não incluíam titulares. A prioridade era dar garantias e esperávamos que seria suficiente. Mas é natural, há um desgaste muito grande, é compreensível, talvez se estivesse do outro lado, agiria da mesma forma. Quando chega no transfer ban, o outro lado quer apenas que o devedor pague sua parte", comentou.

O Santos tinha um prazo para pagar o Krasnodar, mas como não o cumpriu, a Fifa aplicou a sanção ao time. O Peixe se reuniu com representantes do clube russo na última quinta-feira, por meio de uma conferência virtual, para achar uma solução que agrade ambas as partes.

Esta não é a primeira vez que o Santos é punido pela entidade. No início de 2024, o clube sofreu um transfer ban em razão de uma dívida com o ex-técnico Fábian Bustos, avaliada em R$ 4 milhões. O time, porém, pagou a pendência e se livrou do problema.

Cueva foi contratado pelo Santos em 2019, por 7 milhões de dólares. Em 16 partidas oficiais disputadas, não marcou gols. Ele chegou na gestão de José Carlos Peres. Andres Rueda, presidente de 2021 até 2023, chegou a prometer um acordo com os russos para quitar o montante, mas não cumpriu.