São Paulo tem melhor aproveitamento como visitante do que dentro do Morumbis

Somente neste ano, o São Paulo já entrou em campo 14 vezes - 13 pelo Campeonato Paulista e uma pela Supercopa do Brasil. O Tricolor realizou sete partidas como mandante e também como visitante.

Jogando fora de casa ou como equipe visitante, o São Paulo soma quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota. Um dos triunfos, inclusive, foi importante para a confiança da equipe - após dez anos, quebrou o tabu e venceu o rival Corinthians na Neo Química Arena.

Além disso, jogar longe do Morumbis trouxe mais uma conquista para o São Paulo. Após uma igualdade sem gols no tempo normal, o Tricolor contou com o brilho do goleiro Rafael para sair campeão da Supercopa do Brasil, superando o Palmeiras no Choque-Rei.

Foi também distante da Capital paulista que a equipe são-paulina conseguiu se classificar para as quartas de final do Paulistão na última rodada. Com um gol de Lucas no apagar das luzes, o time bateu o Ituano em Itu, por 3 a 2, e confirmou vaga no mata-mata da competição.

Dentro do Morumbis, porém, as coisas têm ficado um pouco mais complicadas para o São Paulo. Apesar do aproveitamento parecido, o clube vem sofrendo para vencer diante de sua torcida. A eliminação nas quartas de final do Estadual, inclusive, foi no estádio.

O início de ano do Tricolor em suas dependências foi animador. Foram três vitórias consecutivas sobre Santo André, Portuguesa e Água Santa. Contudo, tudo começou a desandar no clássico diante o Santos, em que o time foi superado por 1 a 0.