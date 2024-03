Elenco do Corinthians recebe folga após vitória em amistoso contra Londrina

Depois do jogo contra o Racing, o Timão recebe o Nacional-PAR no dia 9, também pela Copa Sul-Americana. A estreia da equipe no Campeonato Brasileiro está prevista para acontecer no dia 14, contra o Atlético-MG, em Itaquera.

Até o jogo contra o Racing, o departamento médico espera que Fausto, Diego Palacios e Igor Coronado estejam 100% fisicamente para ajudar a equipe. O volante Maycon, com lesão na coxa, deve demorar mais para ficar disponível.