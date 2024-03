Destaque no Mineiro, lateral Mateus Henrique renova com o América-MG até o fim de 2027

O América-MG anunciou, na tarde desta quinta-feira, a renovação do contrato com o lateral direito Mateus Henrique até dezembro de 2027. O jovem atleta foi destaque do Coelho na campanha semifinalista no Campeonato Mineiro.

Em fevereiro do ano passado, o defensor de 21 anos teve vínculo estendido até o fim de 2025, mas, a valorização do jogador devido ao bom desempenho no Estadual, fez o time alongar novamente o seu contrato.

Formado nas categorias de base do clube de Belo Horizonte, Mateus Henrique estreou no time profissional na temporada passada, quando disputou 16 jogos (11 como titular) e deu uma assistência.