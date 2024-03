Carille comemora classificação do Santos à final do Paulista e avisa: "Vão ter que suar para ganhar de nós"

O técnico Fábio Carille era só sorrisos após a classificação do Santos à final do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, diante do Red Bull Bragantino. O treinador comemorou a vaga na decisão estadual e destacou a evolução da equipe, que apresentou um bom futebol para mais de 44 mil torcedores em Itaquera.

"O respeito ao adversário foi muito importante. É uma equipe que só perdeu o Léo Ortiz. Hoje é o 14º jogo desse grupo, respeitar a característica do adversário, a forma de jogo. Entendimento dentro de campo, saber que tínhamos de nos ajudar. O que me deixou chateado do jogo de Bragança foi o nosso comportamento, talvez o comportamento de um time já classificado. Fiquei bastante incomodado, mas por outro lado, quando precisou esse grupo deu uma resposta boa. Já que estamos na final vamos brigar pelo título", disse o comandante.

"A Portuguesa nós tivemos dificuldade de furar o bloqueio acelerando muito as jogadas. Não tivemos paciência para rodar a bola, buscar outros caminhos para chutar no gol. Poderíamos ter feito mais. Um grupo experiente, muitos resolvidos na vida, mas com fome de conqusitar. As contratações do Santos foram ótimas, agradeço demais ao presidente e ao Gallo. É um grupo de homens, um grupo experiente que sabe que pode conquistar muitas coisas", acrescentou.