Nikão perde espaço no time do São Paulo desde o título da Supercopa

O meia Nikão, titular no título da Supercopa Rei contra o Palmeiras, perdeu espaço na equipe titular do São Paulo nos últimos jogos. O jogador se recupera de uma tendinite de Aquiles bilateral, mas não joga com frequência desde antes da lesão.

Nikão retornou ao São Paulo nesta temporada após período por empréstimo no Cruzeiro. O meia foi contratado pelo Tricolor em 2022 para ser um dos principais nomes do elenco, mas não correspondeu às expectativas e foi emprestado ao time mineiro.

No início deste ano, o técnico Thiago Carpini afirmou que planejava contar com Nikão, que acabou sendo titular na Supercopa Rei, vencida pelo São Paulo nos pênaltis, depois de empate sem gols no tempo normal.