Piquerez mira feito histórico em semi pelo Palmeiras e celebra retorno ao Allianz: "Dá mais força"

Nesta quinta-feira, Joaquín Piquerez pode se tornar o jogador o uruguaio com mais vitórias na história do Palmeiras. Até o momento, o lateral esquerdo soma 84 triunfos, ficando apenas atrás de Villadoniga, meia que defendeu o Verdão nos anos 40 e soma tem 85 êxitos.

"É um feito importante. Espero poder alcançá-lo já nesta quinta ajudando o Palmeiras no seu grande objetivo neste momento que é o de chegar em mais uma final. Fico feliz de estar na história do clube e vou continuar me dedicando bastante para, ao lado dos meus companheiros, conquistar mais títulos com essa camisa e consequentemente atingir novas marcas", disse o defensor.

Lateral esquerdo com mais títulos pelo Palmeiras (sete), Piquerez também está se aproximando de outro recorde. Com 138 partidas, ele está a nove de alcançar Víctor Diogo como o jogador uruguaio que mais defendeu o Alviverde.