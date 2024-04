Nadal está empolgado com perspectiva de fazer parceria com Alcaraz nas Olimpíadas de Paris

(Reuters) - Rafael Nadal disse que seria empolgante fazer parceria com o compatriota espanhol Carlos Alcaraz nas Olimpíadas de Paris neste ano, e o vencedor de 22 títulos de Grand Slam espera que eles consigam entrar em alguns torneios de dupla em preparação para os Jogos.

Número 3 do mundo no circuito de simples, Alcaraz já disse que gostaria de jogar as Olimpíadas ao lado do seu ídolo de 37 anos, que deve encerrar uma carreira brilhante, mas atormentada por lesões, neste ano.

No Aberto de Madri, no qual ambos competem nesta semana, o tenista de 20 anos admitiu ter ficado um pouco nervoso antes de iniciar as discussões, mas Nadal o tranquilizou.