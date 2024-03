Carpini simula situações de jogo, e São Paulo se prepara para estreia na Libertadores

As atividades da manhã desta quarta-feira foram iniciadas sob o comando da preparação física, que orientou um trabalho de potência na área interna do CT. Em seguida, os jogadores rumaram ao gramado para o treino com bola.

No campo, o técnico Thiago Carpini iniciou organizando uma atividade técnica, com troca de passes em espaço curto. Depois, propôs um exercício de confrontos com superioridade ofensiva, focado em construção de jogadas e cruzamentos, além de balanço defensivo.

Para finalizar a sessão de treinamentos desta quarta-feira, o comandante tricolor ainda estruturou um trabalho simultâneo de balanço defensivo e transição ofensiva simulando situações de jogo.

Visando a estreia na Libertadores, o elenco do São Paulo volta a treinar nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, no período da manhã. A equipe está no Grupo B do torneio e, além do Talleres, também terá pela frente Barcelona de Guayaquil-EQU e o Cobresal-CHI por uma vaga no mata-mata.