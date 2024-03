Ponte Preta anuncia contratação de volante que disputou o Paulistão 2024

Nesta terça-feira, a Ponte Preta anunciou a contratação do volante Dudu Vieira, de 30 anos, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O atleta chega ao clube do interior de São Paulo após defender o Santo André no Paulistão 2024.

No currículo, Dudu Vieira soma passagens por outros times do Brasil, como Figueirense, São Bento, Novorizontino, Vitória, Ferroviária, Criciúma, Ituano e Chapecoense.