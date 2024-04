Goiás bate Ponte Preta em casa e vence pela primeira vez na Série B do Brasileiro

Neste domingo, no Estádio Hailé Pinheiro, o Goiás venceu a Ponte Preta por 3 a 0, em jogo válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe mandante, assim, conseguiu sua primeira vitória na competição e a Macaca, por sua vez, ainda não triunfou.

Agora, o Goiás ocupa a quinta colocação da Série B, somando quatro pontos. A Ponte Preta, diante do revés, cai para a 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento, com apenas uma unidade contabilizada.

Pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Goiás volta aos gramados, nesta terça-feira, para encarar o Cuiabá, em casa, às 21h30 (de Brasília). Já a Ponte Preta, no dia 6 de maio, segunda-feira, enfrenta o Amazonas, às 20h, pela terceira rodada da Série B. A partida será disputada no Moisés Lucarelli, em Campinas.