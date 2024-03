Parceria entre Referência F.C e projeto Meninas em Campo abre espaço para futebol feminino no Paulistão

Visando contribuir com a igualdade de gênero no futebol, o projeto Meninas em Campo, em parceria com o Referência F.C, confirmou sua participação no Campeonato Paulista da FPF nas categorias sub-15 e, pela primeira vez, na categoria sub-17. Além disso, para as meninas que desejam ter a oportunidade de disputar campeonatos da Federação Paulista, o projeto ainda possui vagas para completar as equipes sub-15 (2010 e 2009) e sub-17 (2008 e 2007).

O clube já tem uma parceria firmada com o Meninas em Campo desde o ano passado, quando passou a compartilhar o estádio de Embu das Artes para jogos do Campeonato Paulista Feminino sub-15 de 2023 para os treinamentos.

"Para nós é uma oportunidade ímpar. A parceria com o Meninas em Campo já existe há algum tempo. Não é de hoje que apoiamos o Futebol Feminino, mas dessa vez vamos aprofundar esse apoio e é com muito orgulho que veremos essas meninas vestindo nosso uniforme", comentou Walter Júnior, presidente do Referência.