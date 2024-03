Treino do Corinthians: Coronado e Fausto se recuperam e trabalham com elenco

O treino do Corinthians na manhã desta segunda-feira foi de novidades. O volante Fausto Vera e o meia Igor Coronado se recuperaram de seus problemas físicos e trabalharam com o restante do elenco no CT Dr. Joaquim Grava.

Com dores no pé direito, Fausto já havia iniciado os trabalhos no campo, mas vinha sendo preservado de grande parte das atividades com os colegas. O argentino disputou uma partida pela última vez no dia 2 deste mês, na vitória por 3 a 2 contra o Santo André.

Já Igor Coronado lesionou a coxa direita no mesmo jogo, logo em sua estreia. Após um primeiro trabalho com a fisioterapia, o jogador passou por um processo de transição até se recuperar completamente.