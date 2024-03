Com a vitória no amistoso, Brasil chega a 58% de aproveitamento diante da Inglaterra na história

Com a vitória por 1 a 0 no amistoso diante da Inglaterra no último sábado, o Brasil chegou a 58% de aproveitamento diante dos ingleses ao longo da história, com apenas um revés nos últimos 12 confrontos.

Ao todo, segundo o Sofascore, foram 27 duelos, com 12 vitórias, 11 empates e apenas quatro derrotas. Além disso, a pentacampeã, que completou o segundo jogo consecutivo contra os ingleses sem ser vazada, marcou 35 gols e sofreu apenas 23.