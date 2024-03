Argentina tem 91% de aproveitamento desde título da Copa do Mundo do Catar

Desde que conquistou a Copa do Mundo do Catar, a seleção argentina vem tendo uma ótima sequência em suas partidas, gerando assim um incrível aproveitamento de 91%.

Segundo o Sofascore, desde o tri, o elenco comandado por Lionel Scaloni entrou em campo 11 vezes, vencendo dez e perdendo apenas uma. A derrota foi para o Uruguai, por 2 a 0, no dia 16 de novembro de 2023, em jogo válido pelas Eliminatórias da próxima Copa do Mundo.

Dentre os triunfos, um foi em cima do Brasil. A partida, também pelas Eliminatórias, aconteceu no dia 21 de novembro, no Maracanã, e terminou 1 a 0.