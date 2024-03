Emprestado, Moscardo é bem avaliado por comissão técnica e pode ser aproveitado pelo Corinthians

"Agora há pouco tempo o clube vendeu um, o Gabriel, que ainda está conosco e muito provavelmente quando recuperar pode ser uma opção", comentou António após a vitória do Corinthians sobre o São Bernardo, por 2 a 0, pela segunda fase da Copa do Brasil.

O Corinthians acertou a venda de Moscardo ao PSG no final de janeiro, e ficou acordado que o atleta permaneceria no Timão por empréstimo até junho. Os franceses toparam pagar 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões na cotação da época), além de 2 milhões (aproximadamente R$ 10,7 milhões) em bonificações. Do valor fixo, o Timão teve direito a R$ 100 milhões (92,5% do total), dinheiro que já foi utilizado para resolver pendências com o elenco atual.

Na temporada de 2023, sua primeira no profissional, Gabriel Moscardo somou 25 jogos (21 como titular), com um gol e uma assistência. O jogador começou o ano na equipe sub-20 do Corinthians, mas foi promovido ao time de cima por Vanderlei Luxemburgo em junho.