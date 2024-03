Abel Ferreira tem o maior aproveitamento no Paulista entre os técnicos semifinalistas

Depois de Abel, está Fábio Carille, técnico do Santos, que tem 60% de aproveitamento. Além do Peixe, esteve à frente de Grêmio Barueri e Corinthians. Ao todo, ele soma 73 jogos, 38 vitórias, 18 empates e 17 derrotas. Nesse ano, junto da equipe da Baixada Santista, teve oito vitórias, dois empates e três derrotas. O treinador, que tem três títulos de Paulistão, todos pelo Timão, está em sua segunda passagem pelo Peixe, que começou no início deste ano.

O detentor do terceiro melhor aproveitamento é Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, com 59% de aproveitamento. Desde 2023, na equipe de Bragança Paulista, tem 27 jogos no Estadual, com 14 vitórias, seis empates e sete derrotas. Caixinha ainda busca seu primeiro Paulistão. Nessa edição do campeonato, o Massa Bruta teve sete vitórias, três empates e três derrotas.

Por fim, atualmente no Novorizontino, o técnico Eduardo Baptista tem 54% de aproveitamento. Em 62 jogos, somando Ponte Preta, Mirassol e Novorizontino, tem 28 vitórias, 18 empates e 16 derrotas. Nesse ano, no comando do Tigre, Baptista orientou a equipe em seis vitórias, cinco empates e duas derrotas.