São Paulo x Avaí Kindermann: onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão feminino

O São Paulo recebe o Avaí Kindermann nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino.

O Tricolor estreou com o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, fora de casa. Já o Avaí Kindermann ficou no 3 a 3 com o Red Bull Bragantino, em Santa Catarina.

Onde assistir