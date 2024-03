São Paulo goleia Avaí Kindermann e conquista primeira vitória no Brasileirão

Do outro lado, o Avaí Kindermann joga apenas no fim de semana. A equipe de Santa Catarina visita o Real Brasília neste sábado, a partir das 15 horas, no estádio Defelê, em Brasília.

Classificação e jogos Brasileirão Feminino A1

O jogo

A primeira grande chance da partida surgiu aos 14 minutos. Ariel Godoi recebeu e invadiu a grande área. A atacante tentou finalizar na saída da goleira e acabou dando um passe para Rafa Mineira. Com a goleira fora do gol, a meio-campista finalizou, mas a zagueira do Avaí tirou em cima da linha.

E do escanteio saiu o gol. Após cobrança de escanteio, a bola foi alçada na segunda trave e a zaga do São Paulo escorou para o meio da área. A zagueira do Kindermann, porém, cortou o passe com o braço e a juíza marcou pênalti. Na cobrança, Ariel Godoi converteu.

Com 21 minutos, Mariana fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para dentro da grande área. Camilinha se antecipou à zaga adversária e conseguiu dar um biquinho na bola, mas a goleira Maike defendeu.

Um minuto depois, o Tricolor chegou novamente. Robinha fez grande lançamento e Bia Menezes, se infiltrando dentro da área, dominou no peito e chutou ao gol. A goleira rival, porém, apareceu novamente para evitar o que seria o segundo gol são-paulino.