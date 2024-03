São Paulo: Aproveitamento de Thiago Carpini é superior ao de Dorival Júnior

Nesses 14 jogos, Thiago Carpini conseguiu feitos importantes, como a quebra do tabu na Neo Química Arena, algo que o São Paulo buscava há muito tempo, e o título da Supercopa Rei, em cima do Palmeiras.

A eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista pesa, e muito, na avaliação do trabalho de Thiago Carpini, à frente do São Paulo há pouco mais de dois meses, mas é justamente o curto período do treinador no clube que faz com que a diretoria opte por mantê-lo no cargo.

Por enquanto Carpini segue respaldado pela alta cúpula tricolor e também pelo elenco. Agora, ele terá duas semanas para preparar a equipe para a estreia na Libertadores, marcada para o início de abril. A responsabilidade será grande, e o treinador sabe que precisará apresentar um futebol mais vistoso do que aquele que o São Paulo vem demonstrando nos últimos tempos.

Um dos pontos a serem trabalhados por Carpini nessa intertemporada é a defesa. O São Paulo sofreu 13 gols em 13 jogos pelo Campeonato Paulista, não sendo vazado nesta temporada apenas no duelo com o Palmeiras, pela Supercopa Rei.

O time até tem tido um desempenho ofensivo satisfatório marcando 21 gols em 14 partidas, mas precisa ter mais equilíbrio entre ataque e defesa se quiser sonhar com coisas grandes na atual temporada, principalmente na Libertadores, principal objetivo do ano para o São Paulo.