Presidente do Grêmio analisa grupo e relembra duelo contra Estudiantes

Nossos primeiros adversários #Libertadores2024 serão Estudiantes, The Strongest e Huachipato. A jornada pelo tetra já começa em abril, no Grupo C!

No Grupo C, o time de Renato Gaúcho terá pela frente o Estudiantes, o The Strongest e o Huachipato (Chile). Avançam às oitavas de finais, os dois melhores de cada grupo, ao passo que os terceiros colocados vão para a Sul-Americana.