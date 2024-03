Presidente da Conmebol anuncia aumento em valor da premiação da Libertadores; confira

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou nesta segunda-feira um aumento de U$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões) na premiação para o campeão da Copa Libertadores de 2024. Assim, o time que levantar a taça faturará U$ 23 milhões (cerca de R$ 115,7 milhões), enquanto o vice receberá U$ 7 milhões (R$ 35,2 milhões).

Esse valor será além do arrecadado na fase de grupos, oitavas, quartas e semifinal. Domínguez anunciou a novidade antes do sorteio dos grupos da Libertadores, que aconteceu em Luque, no Paraguai, na noite desta segunda-feira.

"O que é gerado pelo futebol volta para o futebol! Decidimos aumentar os prêmios, chegando a uma quantia histórica para o futebol mundial. A final da CONMEBOL Libertadores 2024 será a mais bem paga do mundo. Sigamos Acreditando Sempre!", publicou Alejandro Domínguez em seu perfil no X.