Fabrício Bruno destaca atuação do Flamengo contra o Fluminense

O Flamengo jogou com o regulamento, fez uma exibição segura e carimbou a vaga para a final do Campeonato Carioca. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Rubro-Negro empatou sem gols com o Fluminense neste sábado, no Maracanã. Recém-convocado para a Seleção Brasileira, Fabrício Bruno, assim, tem mais um motivo para comemorar.

"Sem palavras, sonho desde criança defender a minha Seleção, mas eu falei que para estar na Seleção era preciso estar bem no meu clube. Graças a Deus, as coisas aconteceram. Sou grato a todos que fizeram parte deste processo, inclusive o clube, que dá todo o suporte no dia a dia. Grato, feliz. É a realização de um sonho. Trabalhei muito para isso. Nada cai do céu na minha vida. Nada foi fácil. Sempre foi muito trabalho. Então, feliz por esse reconhecimento", declarou Fabrício Bruno.

O zagueiro, mais uma vez, ajudou o Flamengo a sair zerado de campo. O Fluminense pouco criou ao longo dos 90 minutos. Na melhor chance, acertou o travessão de Rossi, no segundo tempo.