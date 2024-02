Santos se anima com dupla Gil e Joaquim e tem melhor defesa do Paulistão

As boas atuações dos zagueiros santistas está rendendo ótimos frutos. O Alvinegro Praiano tem a melhor defesa do Campeonato Paulista, com cinco tentos concedidos, ao lado do Palmeiras.

O casamento entre Gil e Joaquim, aliás, está agradando muito a comissão técnica. Após a vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, na última quarta-feira (14), o técnico Fábio Carille exaltou a parceria.

O comandante destacou a sua torcida para que Joaquim fique no clube por um longo tempo. O defensor chamou a atenção de outras equipes na última janela de transferências;

"Mesmo longe daqui do Santos, sempre falei com muitos profissionais, inclusive com o Marcelo Fernandes. Sempre falo muito desse jogador (Joaquim), a chegada do Gil, com a experiência dele, um cara que trabalhei por quatro, cinco anos. Sei que se cuida, vai jogar muito mais se quiser. Se completam. O Gil mais experiente, Joaquim rápido, com imposição física, bola aérea... casam muito. Espero que o Joaquim fique aqui uns dez anos...", contou.

Com a dupla à disposição, o Santos volta a campo no domingo (18), às 16h (de Brasília), quando recebe o Novorizontino na Vila Belmiro, pela nona rodada do Estadual.