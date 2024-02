Barcelona empata com o vice-lanterna Granada em jogo de seis gols

Barcelona e Granada empataram por 3 a 3 em partida agitada no Estádio Olímpico, em Barcelona, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

Lamine Yamal, duas vezes, e Lewandowski fizeram para o Barça. Do outro lado, Ricard Sánchez, Facundo Pellistri e Ignasi Miguel marcaram.

Com o resultado, o Barcelona segue na terceira colocação de La Liga, com 51 pontos, cinco a menos que o Girona, que está sem segundo. O líder é o Real Madrid, com 61. Já o Granada está na vice-lanterna, com 13.