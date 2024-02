Rafael supera ex-Palmeiras e vira maior vencedor de títulos nacionais no Brasil

O goleiro Rafael atingiu uma marca importante com o título da Supercopa do Brasil, no último domingo (4). Ele foi um dos heróis do São Paulo ao agarrar dois pênaltis cobrados pelo Palmeiras e garantir a conquista inédita para o clube no Mineirão.

Com o troféu, o arqueiro ultrapassou Zinho, ex-Palmeiras, e tornou-se o atleta do futebol brasileiro com mais títulos nacionais na carreira, com nove taças.

A maioria das conquistas do goleiro foram no banco de reservas. Antes de defender o Tricolor, o arqueiro de 34 anos atuou por Cruzeiro e Atlético-MG.