Já de saída, Mbappé sente desconforto na coxa e pode desfalcar o PSG

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain informou que Kylian Mbappé não treinou por conta de um desconforto no tendão da coxa esquerda. Com isso, o jogador, que já anunciou que não seguirá no clube para a próxima temporada, pode ter uma partida de despedida a menos no clube.

O PSG enfrenta o Nice nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), fora de casa, e a presença do astro francês para o jogo não é garantida. Caso ele fique de fora, só restará mais dois compromissos de Mbappé com a camisa do time francês: primeiro contra o Metz, pelo Campeonato Francês, e depois diante do Lyon, pela grande final da Copa da França.