Carpini gabarita primeiros testes no São Paulo, mas esforço deixa 'vítimas'

Lucas jogou no sacrifício no clássico contra o Corinthians, mas por isso não conseguiu ficar à disposição na final. O craque só jogou a estreia contra o Santo André e foi preservado até o Majestoso, quando quis jogar para ajudar a colocar fim ao tabu. Deu um susto e quase saiu no início do jogo, mas aguentou até o intervalo.

O Lucas fez o possível para estar em campo. Tudo o que foi dentro do nosso alcance e do alcance do atleta foi avaliado. Infelizmente, ele não se sentiu seguro. Foi muito nobre do Lucas entender que não era o momento de ele ajudar por não se sentir tão confiante, é algo que precisamos entender melhor o que aconteceu e se existe algum processo de carece de um período maior para a recuperação Thiago Carpini

Rafinha sentiu na Supercopa. O experiente lateral foi o que mais demorou a estrear entre os três, jogou 45 minutos contra o Corinthians a pedido dele próprio como forma de pegar ritmo de jogo para a Supercopa. No segundo tempo do duelo que valia o título, porém, desabou no gramado e saiu com muitas dores.

Eu acredito que sim [Rafinha ficará fora por um longo tempo], mas não tenho como afirmar antes de a gente ter toda a avaliação. Nós sabíamos do risco. O Rafinha é um espelho deste nosso bom ambiente. Ele sabia das suas limitações para a partida de hoje e, mesmo assim, se dispôs a nos ajudar. Foi no limite e jogou no sacrifício. A gente vai muito mais enaltecer a coragem de um cara multicampeão, que viu o tamanho da importância de estar em campo hoje para o São Paulo Thiago Carpini

O São Paulo vem fazendo um rigoroso 'controle de carga' desde a pré-temporada. Mesmo assim, a rodagem no elenco não foi suficiente para evitar as lesões, também fruto do sacrifício de atletas como Lucas e Rafinha para estarem em campo.

Qual a situação de cada um?

Igor Vinícius é o mais próximo de um retorno. Ele provavelmente não estará à disposição contra o Água Santa, mas tem chance de voltar contra a Ponte Preta ou no clássico contra o Santos.