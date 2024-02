Desmaio, 'mistério' e táxi de R$ 1,4 mil: são-paulino relata saga por final

Bilhete - viagem São Paulo a Belo Horizonte Imagem: Acervo pessoal

Do início ao fim: veja relato

Começo normal. Até que... "Compramos a passagem no dia 29 de janeiro. Saímos do terminal rodoviário do Tietê na noite do sábado. Entre um cochilo e outro, por volta das 2h30 da manhã, escuto e vejo o nosso ônibus arrastando em uma mureta de concreto que divide uma pista da outra. Do nada, o ônibus parou e ninguém falou com a gente."

Susto com motorista. "Outros ônibus pararam ao nosso lado para prestar socorro. As pessoas notaram que o motorista estava desmaiado e, depois disso, chegou o resgate notificando que o motorista havia sofrido um mal súbito e, por isso, bateu."

Ônibus quebrado na viagem entre São Paulo e Belo Horizonte Imagem: Acervo pessoal

Onde estamos? "Claro que o importante é a saúde do motorista, mas logo depois do acidente fomos olhar o Google Maps para saber em qual altura da Fernão Dias estávamos. Foi aí que nos deparamos que estávamos na Dutra e perto de Resende, no Rio. Para onde o motorista estava nos levando? É um mistério. Como solução, a companhia de ônibus não nos deu suporte, e assim os outros ônibus nos deram carona até uma parada no Graal em Resende. Isso já na casa de 4h. A empresa foi bem negligente, muita gente saiu em um prejuízo financeiro e emocional."

-> Nota da edição: o UOL entrou em contato com a viação responsável pela viagem e aguarda um posicionamento