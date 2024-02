Duílio esclarece dívidas do Corinthians com empresários e critica Augusto Melo

Nesta quinta-feira, Duílio Monteiro, ex-presidente do Corinthians, se pronunciou em nota oficial após o UOL noticiar que as antigas diretorias do Corinthians deixaram uma dívida de R$ 217 milhões com sete empresários de futebol.

De acordo com o ex-dirigente, o valor das dívidas com empresários é maior e chegou a estar perto de R$ 1 bilhão.

"O Corinthians não tem apenas os R$ 217 milhões em dívidas com empresários. Qualquer pessoa atenta aos balancetes e balanços anuais do Corinthians sabe que o clube chegou perto de somar R$ 1 bilhão em dívidas gerais e que, nos últimos três anos, nossa administração conseguiu não apenas estancar esse crescimento como reduzir significativamente o montante. Tudo isso restará apontado no balanço 2023 do clube", afirma Duílio em nota oficial. "Tanto é que os veículos de comunicação tornaram público em 2023 que, no balanço de 2022, houve forte redução das quantias devidas a representantes de jogadores", conclui.