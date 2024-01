Diretor do Corinthians confirma acerto com Inter pelo goleiro Ivan

Com pouco espaço na temporada passada no Vasco, o goleiro Ivan está sendo negociado pelo Corinthians para o Internacional. Resta apenas o acerto do time gaúcho com o atleta para o negócio ser concretizado, segundo revelou Rubens Gomes, o Rubão, novo diretor de futebol do clube paulista, em entrevista nesta segunda-feira à Rádio Guaíba.

"Entre Corinthians e Internacional está tudo certo. O Inter precisa se acertar com o goleiro Ivan", explicou o dirigente corintiano, que deu outros detalhes sobre o acerto.

"A transação foi feita pelos 20% que o Inter tinha do Carlos Miguel e mais uma quantia em dinheiro", emendou Rubão.