São Paulo fecha a preparação e viaja para pegar o Goiás pelo Brasileirão

Convocados para representar suas seleções, Ferraresi e James Rodríguez são dúvidas para o confronto. Já Patryck e Moreira, que se apresentaram à seleção brasileira para o Pan-Americano, estão fora da partida.

Classificação e jogos Brasileirão

Garantido na Libertadores, o clube do Morumbi almeja apenas confirmar a permanência na primeira divisão. Com 35 pontos, o Tricolor está na décima posição, com oito a mais que o Vasco, primeiro clube dentro do Z4.