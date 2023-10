Ancelotti volta a negar acerto com a seleção brasileira: 'São rumores'

Na última quarta-feira (11), Ancelotti foi homenageado pela Universidade de Parma e recebeu o título de Mestre Honorário pela sua carreira no futebol. Durante uma fala do Reitor, o treinador foi confirmado na Seleção Brasileira.

"Em 2024, Ancelotti tem uma aventura extraordinária que seria apenas um sonho para muitos técnicos: treinar o Brasil. O primeiro estrangeiro dos últimos 60 anos que dirigirá a Seleção Brasileira. O quarto em toda a história. A admiração que sentimos por ele é total e vai além de qualquer lugar ou time. Será o último prêmio que Carlo entregará", discursou Andrei Paolo, reitor da faculdade.

Atualmente no comando do Real Madrid, Carlo Ancelotti ainda não confirmou seu futuro e o deixa em aberto visto que seu contrato se encerra apenas em junho de 2024. Por outro lado, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, já admitiu o acordo com o técnico italiano.

O Brasil enfrenta o Uruguai amanhã (17), às 21h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com o amargo empate diante da Venezuela em 1 a 1, a Seleção Brasileira caiu para o segundo lugar com sete pontos e viu a Argentina assumir a liderança da competição com 100% de aproveitamento. Os uruguaios são os quartos com quatro.