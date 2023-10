Brasil sub-23: Gabriel Veron é cortado do Pan por lesão, e ex-Santos entra no lugar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira que o atacante Gabriel Veron foi cortado da lista de convocados do Brasil sub-23 para a disputa dos Jogos Pan-Americanos, entre 20 de outubro e 5 de novembro, no Chile. O meia Gabriel Pirani, ex-Santos e Fluminense, atualmente no DC United (EUA), entra no lugar.

Após sofrer lesão no músculo adutor da coxa em amistoso durante a pré-temporada do Porto, o jogador, que foi revelado no Palmeiras, voltou a atuar no último domingo em partida pela equipe B do clube português. No entanto, deixou o gramado no fim do primeiro tempo depois de sentir dores no local outra vez.

Dessa forma, com a retomada da contusão e a proximidade da competição, Veron acabou sendo cortado da relação de atletas selecionados para o torneio. Pirani agora se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), já nesta quarta-feira para se junta ao grupo que viaja rumo a Santiago.