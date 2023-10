Série C: Operário-PR vence São Bernardo no fim e garante vaga na Série B

O Operário-PR venceu o São Bernardo, por 1 a 0, hoje (8), e conquistou a vaga na Série B de 2024. Vinícius Diniz, no fim do jogo, marcou o gol da classificação do Fantasma, em duelo que ocorreu no Estádio Germano Krüger, no Paraná, pela última rodada da segunda fase da Série C.

Com a vitória, o time paranaense ficou com sete pontos, empatado com o São Bernardo, mas ultrapassou o adversário na tabela devido ao número de gols marcados. O Bernô, por sua vez, deixou a vaga escapar, e termina o torneio em terceiro lugar do Grupo A.