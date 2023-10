Bragantino empata com o Athletico-PR, e Botafogo tem rodada quase perfeita

O Athletico volta a campo no dia 18 de outubro para visitar o Grêmio, às 19 horas (de Brasília), após a data Fifa. Já o Bragantino encara o Santos no dia 19, às 20h, também pelo Brasileiro.

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

O Athletico-PR começou o confronto melhor e levou perigo com Pablo e Erick, forçando o goleiro Cleiton a fazer boas defesas. Mesmo assim, que abriu o placar foi o Bragantino, que balançou as redes em chute cruzado de Eric Ramires, aos 33 minutos. No entanto, a festa do Massa Bruta não durou muito. Aos 39', Pablo aproveitou passe de Zapelli e deixou tudo igual indo para o intervalo.

A segunda etapa começou com o Furacão assustando e carimbando a trave em cabeceio de Erick aos quatro minutos. Depois disso, o confronto ficou equilibrado no decorrer da metade final do duelo. Apesar do começo eletrizante no segundo tempo, o jogo ficou mais morno na reta final e viu o empate se concretizar sem muitas chances criadas nos minutos derradeiros.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO