Fortaleza vira contra o América-MG e encosta no G4 do Brasileirão

Na luta contra o rebaixamento, o América-MG começou a partida no campo de ataque e oferecendo perigo. Aos 17 minutos, a postura deu resultado e o Coelho teve pênalti marcado por toque de mão. Mastriani cobrou no canto esquerdo para abrir o placar.

Classificação e jogos Brasileirão

Os visitantes não recuaram e chegaram ao segundo gol apenas cinco minutos depois. Após boa troca de passes, Everaldo tocou para Mastriani pela direita e o atacante chutou colocado no canto direito do goleiro, que se esticou, mas não conseguiu fazer a defesa.

Ainda no primeiro tempo, o Fortaleza diminuiu com Lucero aos 30 minutos. Zé Welison cruzou na área e o atacante subiu para testar para o fundo da rede. Na segunda etapa, o Leão do Pici voltou muito ofensivo e empatou a partida com apenas dez minutos. Pela direita, Thiago Galhardo cruzou rasteiro na área e Machucha apareceu sozinho no segundo pau para fazer o segundo gol dos donos da casa.

O empate motivou ainda mais o Fortaleza e abalou o América, que não conseguiu sair do seu campo de defesa. Com o domínio da partida, os donos da casa buscaram a virada aos 22 minutos. Após boa troca de passes pela esquerda, Bruno Pacheco recebeu na entrada da pequena área e chutou no canto esquerdo para garantir a vitória do Fortaleza com um belo gol.

FICHA TÉCNICA