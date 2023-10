Marcelo Fernandes revela segredo para fase positiva do Santos e pede 'pés no chão'

Com o resultado, o Santos pulou para a 14ª posição, com 30 pontos, três a mais que o Vasco, primeiro clube no Z4 do torneio de pontos corridos. Apesar da crescente, o técnico pediu pés no chão para o elenco.

Classificação e jogos Brasileirão

"O caminho é difícil, é árduo. Ninguém aqui ganhou nada, absolutamente nada. Temos muitas coisas para correr atrás ainda. É jogo a jogo. É isso que a gente está fazendo.Pezinho no chão, calma. A torcida está feliz, mas a gente está bem ciente do nosso trabalho, muita é no pé chão para aquilo que a gente vai ter à frente", finalizou.

Agora, o Peixe terá a pausa para a data Fifa. Assim, os comandados de Marcelo Fernandes voltam a campo para pegar o RB Bragantino, no próximo dia 19, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.