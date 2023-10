Renato não dá entrevista, viaja para o Rio e presidente do Grêmio critica

O auxiliar Alexandre Mendes deu entrevista no lugar do técnico e, logo depois, o presidente Alberto Guerra também falou, criticando o ídolo tricolor.

Por conta da data Fifa, o time só volta aos treinos na quinta-feira. Ainda assim, a folga não foi uma desculpa plausível pelo presidente gremista.

Confira o que falou Alberto Guerra:

Do segurança ao presidente, do faxineiro ao CEO, ninguém no Grêmio concordou com essa decisão, foi uma decisão unilateral do treinador, entendemos, ele tem compromisso amanhã de manhã. Achamos que ele deveria estar aqui dando suas explicações, mas é uma decisão que ele tomou. Não é o Renato que faz (a escala de trabalho), eu não poderia trancar a porta e dizer "não sai daqui". É isso, internamente vamos avaliar, falar com ele na reapresentação. Importante que eu expresse que presidente não está de acordo. O que se pode fazer? Demissão? Obviamente não, não é o caso, seria punir o time, mas tomou uma atiutde contrária ao que achávamos melhor

O Grêmio caiu no clássico contra o Inter no Beira-Rio por 3 a 2, em um jogo em que o rival foi superior na maior parte do tempo. A derrota, somada com a vitória do líder Botafogo, deixa o sonho de brigar pelo título mais distante. Agora, faltando 12 partidas, 11 pontos separam os dois times.